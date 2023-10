Anche il Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia impegnati a Genova per una esercitazione (Foto e Video)

Anche i pompieri della nostra provincia, nell'ultima settimana, hanno partecipato ad una importante esercitazione organizzata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per mantenere l'alto livello operativo professionale, necessita di esercitazioni costanti.

A Rossiglione, in provincia di Genova, se ne è svolta una che simulava un evento alluvionale. I quattro comandi della Liguria (tra cui quello di Imperia) sono così scesi in campo con varie competenze ed attrezzature. Sul posto sono stati quindi inviati i mezzi movimento terra, il personale per il soccorso su fiume, l'attrezzatura per allestire il campo base e il posto di comando, la cucina da campo e i furgoni che funzionano localmente come centrale operativa per le richieste di intervento.

Mentre gli operatori GOS (Gruppo Operativo Speciale) ha così potuto utilizzare escavatori di diverse dimensioni e pale, i SAF (Speleo Alpino Fluviale) hanno allestito 2 manovre. Una calando il gommone e personale dal ponte per raggiungere un pericolante lungo il fiume, l'altra che grazie ad una teleferica ha permesso ad un vigile di essere trasportato al centro del fiume, calato sulla persona in pericolo e issato nuovamente sulla sponda.

Nel frattempo i funzionari hanno simulato la verifica statica di alcune abitazioni e coordinavano le operazioni, i TAS (Topografia Applicata al Soccorso) che si occupano di cartografia, grazie anche alla mappatura eseguita dal cielo grazie ai droni, hanno tenuto sotto controllo sulla mappa la dislocazione delle varie operazioni. Non di inferiore importanza il collaudo della cucina mobile, che permette di confezionare i pasti per il personale che sta operando.