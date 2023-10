Sanremo: alla Residenza Julia una giornata per conoscere e combattere la depressione

L’OMS ha individuato nella depressione la patologia che sottrae al genere umano più anni di salute di qualsiasi altra malattia fisica o mentale. In occasione della Giornata Europea sulla Depressione, Orpea Italia, in collaborazione con EDA Italia Onlus (Associazione italiana sulla Depressione), ha organizzato, nella sua struttura ligure, la Rsa Residenza Julia di Sanremo, una giornata porte aperte dedicata a professionisti ma anche caregiver e famigliari che si occupano di persone affette da questa diffusissima patologia.

Il convegno “Tempi di incertezza e depressione nel contesto della terza età” sarà l’occasione per fare informazione e prevenzione e per condividere una riflessione sulla depressione, in particolare su quella che colpisce gli anziani. La patologia depressiva infatti si allarga sempre più nella nostra società ed i soggetti più esposti sono coloro con fragilità legate alle patologie ed anche all’età; in particolare l’approccio alla patologia in RSA, luogo in cui si cerca di ricreare il setting familiare, necessita di una amplia riflessione in merito.

Sono diverse le figure sanitarie che interverranno durante l’appuntamento per far sì che la Giornata Europea sulla la Depressione diventi momento di discussione e confronto, cura e supporto per tutti.

Relatori:

Dr. Marco Mollica, Direttore Dipartimento Salute Mentale ASL 1 Imperiese

Dr. Claudio Rapetto, Medico Cardiologo

Dott.ssa Rita Rebaudo, Infermiera Referente Residenza Julia

Dott.ssa Alessandra Rosselli, Referente Medico Orpea Italia

Dr. Franco Bonello, Direttore Sanitario Residenza Julia

Federica Cozza, Direttore Residenza Julia

Dr. Gianluca Lisa, Medico Psichiatra Residenza Julia

La giornata è organizzata con il patrocinio di Comune di Sanremo, Provincia di Imperia, Asl 1 Imperiese, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Imperia e con il contributo di Associazione Donne Medico.

Partecipazione gratuita - prenotazione obbligatoria. Per iscrizioni: sanremo@orpea.it. L’incontro dà diritto a N. 5 Crediti ECM per tutte le professioni sanitarie.