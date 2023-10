Disservizi al centro prelievi di Diano Marina: interrogazione di Enrico Ioculano in Regione

Il consigliere regionale Enrico Ioculano (Pd-Articolo uno) ha presentato oggi un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quali soluzioni intende adottare per ovviare ai disservizi al centro prelievi di Diano Marina.

Il consigliere, nel corso dell’assise a Genova, ha rilevato che il centro prelievi svolge un servizio di estrema importanza non soltanto per i cittadini del dianese, ma anche per quelli dei vicini Comuni di Alassio, Andora e Laigueglia, ma che la fruibilità del servizio appare sempre più difficoltosa a causa della carenza di risorse personali e strumentali.

L’assessore alla sanità Angelo Gratarola ha ribattuto: “La dotazione di personale e strumentazione è idonea allo svolgimento delle attività e che la notizia di una ipotetica chiusura del centro prelievi di Diano Marina e del suo trasferimento al Palasalute di Imperia è priva di qualsiasi fondamento”. L’assessore ha precisato che Asl 1 conferma il mantenimento del servizio prelievi presso l’ambulatorio di via XX Settembre, a Diano Marina.