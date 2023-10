Sanremo: pista ciclabile in pessime condizioni, il commento e le richieste di una nostra lettrice

Una nostra lettrice, R.E.M. ci ha scritto per commentare la situazione della pista ciclabile, che percorre ogni mattina con un'amica.

“C’è un asfalto con gobbe e crepe (pericoloso per inciampi e conseguenti cadute). Nel tratto che usualmente percorriamo, dai Tre Ponti alla vecchia stazione e ritorno, nelle due ultime settimane il tratto interessato è infestato da mosche, tanto che a volte riesce difficile parlare per timore che possano entrare in bocca (non è un'esagerazione!). Non parliamo delle deiezioni canine: ovviamente non incolpiamo le povere bestie bensì i loro padroni. I cani: piccoli o grossi che siano perché non portano la museruola? Ovviamente il solo guinzaglio che a volte è pure lungo, permette i cani di avvicinarsi ad altri individui che magari non tollerano di essere annusati. Ed ancora, vogliamo parlare di odori nauseabondi? Un miscuglio di odori di vario tipo, dalle deiezioni, alle pipì (e non solo animali), alle fogne et similia. Giorni fa una signora, neanche tanto avanti con gli anni, è uscita da una siepe aggiustandosi la veste e col viso soddisfatto di chi aveva appena compiuto un bisogno corporale. Dal momento che sia il freddo che la pioggia, dovrebbero prima o poi arrivare, magari in loro attesa sarebbe bello ed utile una bella pulita e lavata a tutta la pista ciclabile. Le siepi, a lato strada, sono ricoperte di fogli, carte di ogni genere, lattine, bottiglie in vetro e plastica, fazzoletti ed altro. E le palme? Nessuno del Comune viene mai a farsi due passi sulla ciclabile? Credo di no, altrimenti noterebbe anche le palme e siepi in totale abbandono e sporche! Avrebbero bisogno di essere tagliate e sistemate con un certo criterio. Mi sorge spontanea una domanda: ma quante volte vengono a pulire ed a lavare la pista ciclabile? Ed il comune di Sanremo perché non invia i giardinieri per una giusta sistemazione al verde? Vorrei ricordare che le palme sono ottime dimore per intere famiglie di topi. Magari anche disinfestare non sarebbe una cattiva idea. Ed infine, per dare un senso di sicurezza ai frequentatori della ciclabile (e siamo in tanti!) perché non far transitare una tantum anche una coppia di vigili? La loro presenza sarebbe, anche in seppur minima parte, un buon deterrente per malintenzionati. Se poi, ci avanzano ancora uomini, mezzi e soldini, magari potrebbero sistemare con criterio, i marciapiedi di via Bixio, perché tra mattonelle storte, marciapiede in discesa e una lista in ferro che circoscrivere 6/8 mattonelle rialzate , non è proprio il massimo per chi ha voglia di sgranchirsi le gambe e respirare il profumo di mare (e, purtroppo, non solo quello!)”