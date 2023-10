Sanremo: cavo tranciato e Internet assente in corso Inglesi, la disperazione di un lettore

Un nostro lettore, Nicholas Morganella, ci ha scritto per chiede aiuto al nostro giornale:

“Non so davvero più a chi rivolgermi. È da più di un mese che, a Sanremo in corso Inglesi all’altezza del civico 448, non c’è linea internet a causa di un taglio ad un cavo fibra causato da una ditta che eseguiva lavori stradali. Ad oggi, dopo le molteplici segnalazioni ad ogni ente ed operatore, il problema non solo non è stato risolto ma nemmeno preso in considerazione. Questo crea non pochi problemi in a tutti in special modo a gente che come me lavora con il computer e ha bisogno di connessione. Siete la nostra ultima speranza”.