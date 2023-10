Ventimiglia: Forza Italia tende la mano alle opposizioni: "Riconsiderate la formazione della commissione immigrazione"

Forza Italia, nonostante le diverse posizioni in consiglio, chiede all'opposizione di rivalutare e riconsiderare la proposta di costituire una commissione consiliare speciale in materia di immigrazione.

"La formazione di questa commissione ci trova completamente d'accordo - dichiarano il Segretario Cittadino Gabriele Amarella di concerto con il capogruppo in consiglio comunale Franco Ventrella - come trova d'accordo tutti i componenti della maggioranza. Infatti, in questi giorni, abbiamo avuto modo di confrontarci con i nostri alleati di governo per mediare su quelle che sono state le incomprensioni venute a galla durante il consiglio comunale, raccogliendo infine un parere favorevole da tutti i componenti dell'assise”.

“Proponiamo che questa commissione sia formata – termina Amarella - come da statuto, da esponenti politici e presieduta da un rappresentante dell'opposizione e che inoltre venga data la possibilità di intervenire, a seconda dei vari casi e delle esigenze, anche ad esponenti che rappresentano il mondo delle associazioni coinvolte nella gestione del fenomeno migratorio, nella veste di auditori esterni. Auspichiamo dunque, per il bene della nostra amata città, in una risposta favorevole in merito a questa poposta”.