Sanremo: degrado alla stazione dei bus in piazza Colombo, la denuncia dell'Udc (Foto)

“Il grande atrio della Stazione dei Pullman di Piazza Colombo, eccetto la zona Bar e l’attiguo sportello della Biglietteria, in pieno centro di Sanremo, appare abbandonato a se stesso, senza cura per il decoro, la pulizia e l’igiene che un ambiente del genere dovrebbe avere”.

Interviene così Anna Maria Panarello, Commissario dell’UDC Provinciale, che prosegue: “Questa stazione rappresenta anche la carta d'identità per turisti e utenti vari che si approcciano alla città, e che collega con gli autobus di linea tutte le cittadina della riviera con la frontiera francese. Nell’atrio ci si ferma spesso per parecchio tempo in attesa delle coincidenze per partire o di famigliari, conoscenti, amici in arrivo che, sicuramente, rimangono impressionati dalla mancanza di decoro, pulizia e igiene, come quello visto anche nel giorno di grande Festa di Sanremo che celebra il suo Santo Patrono, San Romolo. Non si pretendono fiori, cristalli o specchi e decorazioni particolari, anche se sarebbero dimostrativi della bella fama di Sanremo nel mondo, ma certo non fa un bell’effetto imbattersi in un grosso cassonetto strapieno con i rifiuti che debordano tanto da non potersi chiudere col coperchio, oltre a immondizia sotto le panchine, negli angoli e sul pavimento sporco. Per non parlare dello stato delle pareti che necessiterebbero di una urgente manutenzione”.

“I rilievi fatti – termina - mi sono sorti spontanei come utente della stazione di Piazza Colombo ma riflettendo, anche come responsabile provinciale dell’UDC, ritengo che la pulizia, l’igiene, l’ordine, il decoro delle nostre città in cui passiamo gran parte della nostra vita debbano essere prioritari per i politici che vengono eletti. Poiché prossimamente in vista delle prossime elezioni amministrative del maggio 2024, il Partito apre uno Sportello UDC del Cittadino, on line, invitiamo i cittadini a segnalare criticità e domande circa le nostre città, o paesi, tramite telefonate al 3484249069, o WhatsApp, oppure con email a udc.imperia@libero.it, su Facebook e Instagram, e ci daremo da fare per risolvere le incombenze richieste”.