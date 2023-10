Speciale Weekend: rombo di motori, la ‘grande bellezza’ con le ‘Giornate FAI d’Autunno’ e ancora tante castagnate

Oggi e domani anche in provincia di Imperia tornano le ‘Giornate FAI d’Autunno’, il grande evento autunnale che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Anche in questa edizione – la dodicesima – i giovani volontari della Fondazione metteranno a disposizione la loro energia e il loro entusiasmo per aprire al pubblico 700 luoghi speciali in 350 città d’Italia, selezionati perché meritevoli di essere conosciuti e valorizzati e molti dei quali solitamente inaccessibili, dove verranno proposte visite – a contributo libero - che permetteranno ai partecipanti di cogliere lo splendore delle città in cui viviamo e dei territori che ci circondano.

Nella nostra provincia i luoghi interessati dall’evento sono alcuni beni della città di Imperia e la Casa e Collezione Laura a Villa San Luca di Ospedaletti.

Ad Imperia sono aperti sei beni. Dal punto di accoglienza presso ii banchi FAI, situati davanti all'ex Deposito Franco, in Piazza San Giovanni, in testa al molo di Calata Cuneo, si procede verso l'ex-Magazzino delle dogane per visitare la mostra fotografica ‘Oneglia in un secolo’; uscendo si osservano le facciate degli ex-stabilimenti Agnesi e Sasso, begli esempi di archeologia industriale, e si raggiunge la Biblioteca Civica, ex-Tribunale, per ascoltare la storia dell'edificio e degli onegliesi illustri del ‘900 e ammirare le litografie di arte giapponese dell'artista onegliese Ligustro. Nel centro storico si visita la grande Collegiata di San Giovanni ricca di opere d'arte e paramenti sacri. A breve distanza è il Museo dell'Olivo Carlo Carli, eccellenza nella custodia e nella divulgazione della cultura dell'olio e della coltivazione dell'olivo; sul molo del porto l'Info-point della pesca ospita il racconto dell'attività della pesca, della sua storia e delle sue prospettive future. Presso la Camera di Commercio è riservata agli iscritti, su prenotazione, la prova di assaggio dell'olio extravergine di oliva organizzata dall'ONAOO, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva.

Invece la Casa e Collezione Laura ad Ospedaletti propone cinque turni di visite guidate (h 10, 11.30, 13.30, 15, 16.30, 18) per scoprire i numerosi oggetti molto diversi per stile, epoca, provenienza, cultura e tradizione: papiers peint cinesi si affiancano a marmi, stucchi e boiserie antiche, mobili italiani, francesi e inglesi si abbinano a porcellane cinesi, e reperti archeologici dialogano con oggetti orientali in un accostamento sempre armonioso e consapevole che racconta un mondo di arte e storia e che evoca ricordi e suggestioni di sessant'anni di attività e di vita dei due proprietari. Un patrimonio, che non risiede solo nella collezione, ma anche nello spirito dei proprietari, Luigi Anton e Nera Laura, antiquari d'altri tempi, che hanno dedicato la loro stessa vita, all'esperienza della cultura, spinti da un'insaziabile sete di conoscenza. Durata della visita: 1 ora circa. Parcheggio disponibile lungo i due lati della strada principale.

Questo è anche il fine settimana della Rievocazione Storica Automobilistica del Circuito di Ospedaletti in programma oggi e domani. La prima edizione si svolse il ad ottobre del 2019, quando sfilarono sul ‘piccolo Nurburgring italiano’ vetture di grande pregio costruite tra gli anni ’20 e gli anni ’60. Questa seconda edizione, più volte rinviata a causa dell’emergenza pandemica, si apre con aspettative maggiori e con l’obiettivo di rientrare tra gli appuntamenti più prestigiosi per i collezionisti di auto d’epoca.

La mattina e il primo pomeriggio di oggi saranno dedicata all'accoglienza dei piloti, alla consegna del kit di benvenuto, verifica e punzonatura auto. In seguito si terrà un'esposizione di auto in Corso Regina Margherita e l'inizio del concorso di eleganza. A partire dalle ore 17.00, presso l'Auditorium comunale, tutti i partecipanti prenderanno parte al talk show condotto dal giornalista Paolo Conti e verranno consegnati i premi al memorial Amilcare Ballestrieri e al vincitore del concorso di eleganza. I motori si accenderanno la domenica mattina a partire dalle ore 9.00, con le auto che gireranno sul circuito storico di Ospedaletti chiuso al traffico dietro alla Safety car dei Carabinieri. Al termine di ogni batteria la vettura apripista sarà preceduta dalla Legend Car di Sistel condotta dal campione del mondo Kevin Liguori. La manifestazione si concluderà con una parata finale delle auto, la foto di rito e un arrivederci al 2024 con la VIII edizione delle moto.

Ad Imperia è tornato l'appuntamento autunnale denominato ‘Natura & Benessere’, evento organizzato dal Comitato San Maurizio dedicato alla difesa dell'ambiente, alla tutela del verde e del paesaggio con momenti di riflessione sui cambiamenti climatici e surriscaldamento richiamando l'accordo internazionale di Parigi con conferenze a tema e mostra mercato in centro città. La manifestazione è iniziata ieri in via XX Settembre e via Cascione a Porto Maurizio e si concluderà questa sera alle 20.

Gli espositori coinvolti propongono una vasta gamma di piante, varietà aromatiche e floreali con prodotti artigianali (vini naturali, fiori eduli per raffinate preparazioni, conserve e alimenti naturali, radioestesia, cristalloterapia, scienza olistica e geobiologia) che richiamano il mondo del verde, della natura e del relax.

Le curiosità più interessanti sono contenute nel programma di interventi in programma nel pomeriggio di oggi in piazza Serra che verterà sull'inquinamento marino, sui cambiamenti climatici, sul tema delle acque da bere e su nozioni scientifiche della Dieta Mediterranea.

La manifestazione sarà arricchita dalla Mostra dei funghi ed Erbe officinali-Gruppo micologico e dalla presenza straordinaria dell'Istituto Alberghiero Ruffini e del Monastero Clarisse di Santa Chiara che proporranno una gamma esclusiva di conserve aromatizzate con fiori eduli.

Anche gli operatori gastronomici, bar e ristoranti in centro città parteciperanno alle ‘giornate green’ con specialità naturalistiche. La partecipazione eccezionale della Banda Musicale Città di Cuneo allieterà tutta la giornata di sabato.

Spazio ora alle rappresentazioni teatrali. Questa sera alle 21.00 Giuseppe Giacobazzi presenta al Teatro Ariston di Sanremo il suo nuovo spettacolo ‘Il Pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque’.

Lo show racconta del paragone tra la nostra vita e quella vissuta su una scacchiera. In una società dove tutti sognano di essere dei pezzi pregiati, brilla il fascino della normalità. Un'ora e mezza di spettacolo, un’ora e mezzo di partita, un’ora e mezzo di monologo comico ma al tempo stesso interiore, che lascia lo spettatore incollato e attento nello scoprire la mossa successiva.

Ritorna ‘Autunno/Inverno’, la stagione teatrale amatoriale dedicata alle compagnie FITA della Provincia di Imperia che si svolgerà al Teatro Concordia di Diano Castello fino al 23 marzo 2024 per un totale di 12 rappresentazioni. La rassegna inizierà questa sera, sabato 14 ottobre, con la compagnia Riemughe Surve di Montalto Carpasio in ‘Dalle stelle.. alle stalle’.

Prendete una extraterrestre, anzi no… prendetene due, una curiosa e l’altra imbranata, mettetele in un armadio ad osservare le dinamiche di un marito succube, di una moglie con puzza sotto il naso e manie di nobiltà, unitele a delle attempate ballerine di Burlesque e ad una gorgheggiante e svampita cantante lirica, ad una cameriera paranoica, ad un pastore sardo, alla sua pecora… e… vedrete cosa esce… risate a volontà. L'ingresso è a offerta. La prenotazione è consigliata e si può fare o telefonando allo 0184-844108.

Domenica 15 ottobre apre la stagione teatrale del Casinò matuziano con Gianmarco Tognazzi in ‘L’Onesto Fantasma’ per la regia di Edoardo Erba. Oltre a Tognazzi sul palco anche Renato Marchetti, Fausto Sciarappa e con la partecipazione in video di Bruno Armando.

Quattro attori, che anni prima durante una tournée sono diventati grandi amici, si ritrovano in tre, perché uno di loro muore tragicamente. Dei tre, Gallo ha nel frattempo fatto una rapida carriera ed ora è un personaggio cinematografico di successo. Gli altri due, Costa e Tito, hanno un disperato bisogno di lavorare e tentano di convincerlo a portare in scena un Amleto. Ma Gallo si rifiuta: senza l’amico – a cui voleva un bene dell’anima - lui non ha più nessuna intenzione di fare teatro. Per vincere la sua resistenza, Costa si inventa che nella produzione ci sarà anche l’amico scomparso, con tanto di nome sul manifesto: gli riserveranno la parte del fantasma.

Non possono mancare anche questo fine settimana gli eventi dedicati al frutto per eccellenza di questa stagione: la castagna.

A Chiappa, frazione di San Bartolomeo al Mare, tutto il profumo dell’autunno in una festa di paese che anima e colora la località in occasione della seconda Castagnata. A partire dalle 12.00 di domani street food, cocktail, vino, bevande, birra e naturalmente castagne. Ad animare il pomeriggio sarà la Karibe Band che suonerà dal vivo sempre in piazza Sottana, insieme alle danzatrici del ventre della Scuola New Movanimart, alla scuola di ballo ASD Imperia Dance e alla campionessa di pole dance Chiara Peirone.

La 55esima edizione della Festa della Castagna arriva anche a Pantasina, una piccola frazione nel comune di Vasia. L’evento di domani prevede una camminata autunnale con inizio alle 9, una pedalata amatoriale in mountain bike, attività di bricolage per i bambini. Alle ore 12.30 apertura stand enogastronomici e musica.

Nella giornata di domenica a Buggio, frazione di Pigna, è in programma dalle ore 12 in Piazza Vittorio Emanuele II la 50ª Sagra della Caldarrosta, un'occasione per mangiare, ballare e divertirsi con la musica dei D-sparsi. Info e prenotazioni 340 3326500.





