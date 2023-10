Pigna intitola due aree pubbliche a Pietro Isnardi e Giulio Manesero (Foto)

Pigna, questa mattina, ha intitolato due aree pubbliche a Pietro Isnardi e Giulio Manesero alla presenza dei familiari e delle autorità civili, locali, provinciali e regionali, e militari.

"Sono state due figure importanti per la comunità. E' un modo per ricordare quello che hanno fatto per Pigna" - fa sapere il sindaco di Pigna Roberto Trutalli - "L'anno scorso abbiamo intitolato la salita dall'antica fontana di Pigna a Raimondo Redento, un musicista autodidatta che si era diplomato al Conservatorio da Mascagni e che aveva creato la banda di Pigna nel 1890. Quest'anno abbiamo intitolato il giardino pubblico nella frazione di Buggio a don Guido Pastor, ora inauguriamo due aree pubbliche ad altre due importanti figure che hanno contribuito a fare la storia del paese. Manca ancora una donna, la dottoressa Giulia Petracco Sicardi che è stata preside della facoltà di Glottologia e teologia romanza all'università di Genova e ha scritto la toponomastica di Pigna ma dobbiamo ancora trovare un posto che sia adatto alla sua figura. Stiamo restituendo alla comunità le personalità più importanti e di grande spessore dal punto di vista culturale e sociale perché avere la memoria del passato significa guardare al futuro. La comunità attuale, in questo modo, si ricongiunge al valore di questi personaggi che erano punti di riferimento per la comunità".

In via San Rocco il parcheggio pubblico, in prossimità della bacheca del parco, è stato intitolato a Giulio Manesero mentre il giardino pubblico, in prossimità della residenza protetta, è stato intitolato a Pietro Isnardi. L'orazione ufficiale è tenuta dal sindaco di Cesio, ex presidente della Provincia e presidente Anci dei piccoli comuni Fabio Natta. "Giulio Manesero proviene dalla famiglia che era titolare degli impianti termali. Dagli anni '20 al '64 ha fornito l'energia elettrica a Pigna grazie alla centrale che era situata all'inizio del paese. E' stato anche consigliere provinciale. Era una famiglia di imprenditori, avevano un negozio di elettrodomestici, con la quale ho sempre avuto un bellissimo rapporto. Negli anni '60 hanno contribuito al boom economico portando le prime lavatrici e televisioni in paese. Erano molto preparati. Giulio è stata una figura importantissima, una persona buona e di gran cuore" - racconta il primo cittadino - "Pietro Isnardi è stato vicepresidente della Provincia, è stato consigliere provinciale dal '63 al '91 ed era molto amico di Sandro Pertini. Ho trovato una lettera scritta da Pertini, quando era presidente della Camera, a Isnardi che parlava delle scuole".

L'evento, che è stato animato dalla banda musicale di Pigna, si è concluso con un aperitivo conviviale.