Caso Raco a Ventimiglia, la minoranza chiede copia della documentazione

L'assessore di Ventimiglia Milena Raco con le deleghe all'Ambiente, all'Igiene e alla nettezza urbana, al Ciclo delle acque e alle pari opportunità, sembra aver maturato debiti per tributi nei confronti della pubblica amministrazione, in particolare relativi a Tari e arretrati Imu e che il debito sarebbe frutto di eredità 'accettata con beneficio di inventario'. I consiglieri comunali di minoranza Gaetano Scullino, Vera Nesci, Alessandro Leuzzi e Tiziana Panetta, oggi, hanno così presentato un'istanza per chiedere la copia di tutta la documentazione relativa alla posizione debitoria dell'assessore Raco nei confronti dell'ente pubblico: il pagamento delle imposte Imu con relative date, compresi eventuali debiti relativi a posizioni successorie e documenti.

Anche se del debito si sarebbe 'fatta carico' la madre dell'assessore Raco, che sembra aver rateizzato il dovuto, la minoranza desidera verificarne l'incompatibilità. L'accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali costituisce, perciò, uno strumento di controllo e verifica del comportamento dell’amministrazione, in funzione della tutela di interessi non individuali ma generali.

L'opposizione, quindi, chiede di "ottenere la copia di tutta la documentazione, nessuna esclusa, compresa anche l’eventuale concessione del piano di rientro, anche se emessa a favore della madre dell’assessore Raco relativa alla posizione debitoria di Milena nei confronti dell’ente pubblico visto che l’istanza è formulata per finalità inerenti l’espletamento del proprio mandato". "Le copie richieste, garantiscono i consiglieri di minoranza, "saranno utilizzate esclusivamente per l’esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta".