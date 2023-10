Sanremo: installati i parcometri in corso Trento Trieste, da oggi il parcheggio si paga sulla 'ciclabile bis' (Foto)

Non sono mancate le polemiche, soprattutto sui social, ma anche le puntualizzazioni del comune di Sanremo, dopo la nostra notizia sull’instaurazione del parcheggio a pagamento sulla cosiddetta ‘ciclabile bis’ di corso Trento Trieste e del parcheggio ‘temporaneo’ sulla passeggiata Salvo D’Acquisto.

Un parcheggio da circa 90 posti, quello sulla ciclabile, che tra l’altro è sempre stata oggetto di invasioni ‘selvagge’ di auto e di momenti in cui la sosta era consentita per manifestazioni di vario genere. Ora gli automobilisti e gli amanti delle passeggiate sono insorti per una decisione del Comune, che di fatto va incontro ad una esigenza diffusa, soprattutto in attesa dei lavori per il park interrato di piazza Eroi.

L’altra notte sono stati disegnati gli stalli blu e, ieri sera è stata la volta dei cartelli e dei parcometri che consentiranno di pagare le soste. Una sorta di ritorno all’antico, ovvero a prima dell’inizio degli anni 2000, quando i parcheggi erano gratuiti e non si pensava ancora alla ciclabile.

Ai posti sulla ‘ciclabile bis’ se ne aggiungeranno circa 60, questa volta gratuiti, sulla passeggiata Salvo D’Acquisto, tra la zona del Morgana e il Sud-Est, che verranno attivati in occasione di avvenimenti speciali. L’Amministrazione ha conferma che l’area tra la Capitaneria di Porto e la passeggiata Salvo D’Acquisto, sarà una tratta temporanea legata alla durata dei lavori del parking interrato in piazza Eroi.