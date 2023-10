Perinaldo: 'In viaggio verso la sostenibilità', un convegno sulle problematiche del settore

A completamento della stagione di iniziative culturali, musicali e letterarie, dopo il successo del convegno di sabato scorso sulla sanità “Prevenire è vivere. La sanità che cambia” incentrato anche sull’importante figura dell’infermiere di comunità, il Comune di Perinaldo, l’associazione Forum, in collaborazione con il Cersaa (Centro di Sperimentazione e assistenza agricola) e il Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) si è tenuto nella sala consiliare il convegno “In viaggio verso la sostenibilità”.

Molti e altamente qualificati i relatori che hanno fornito un’ampia panoramica tra le più sentite problematiche del settore: Barbara Ruffoni, componente del Crea, Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo di Sanremo su “La sostenibilità e l’economia circolare” chem tra le altre cose, ha parlato della necessaria evoluzione tecnologica e dei riflessi sulla gestione delle aziende agricole.

Giovanni Minuto, membro del Centro Regionale di Sperimentazione e assistenza agricola. ”La gestione sostenibile dei rifiuti organici in ambito rurale”. Tra tutti gli argomenti trattati ha approfondito quello riguardante un corretto trattamento del rifiuto organico, ha illustrato il decalogo delle best practice.

Davide Salvi, agronomo, associato Studio Ferrari Salvi, si occupa di ambiente e territorio. Ha lavorato con l’Università di Torino Facoltà di Agraria per l’eliminazione dei gas ritenuti responsabili della riduzione della fascia di ozono e poi per il recupero di scarti industriali in agricoltura attraverso il compostaggio. Ha collaborato oltre che con l’Università con i centri di ricerca locali in progetti nazionali e internazionali. Già direttore tecnico del Consorzio Forestale Monte Bignone, è membro della Commissione del Paesaggio di Sanremo e referente per la Provincia di Imperia per le Valutazioni di Incidenza ambientale. Oltre a esercitare la libera professione. Ha affrontato il tema:" Acqua risorsa fondamentale per la produzione agricola”.

Marco Risso, Socio delle Cantine Sansteva di Santo Stefano al mare, produttore del Moscatello di Taggia, ha relazionato sulle difficoltà incontrate per intraprendere l'attività vitivinicola, ed ha condiviso con il pubblico intervenuto e quello collegato in diretta fb, la sua case history, partendo dalle origini dell'azienda agricola in Imperia, che vedeva solo la coltivazione delle olive, sino all'edificazione della cantina vinicola in Santo Stefano al Mare.

E’ intervenuto in chiusura anche l’agronomo Sergio Borgogno, perinaldese, che con la sua esperienza e conoscenza del territorio ha contribuito ad integrare gli interventi precedenti alimentando anche la curiosità del pubblico che in seguito ha partecipato facendo alcune domande.

Ha moderato l’incontro il giornalista Alberto Guasco, che si è simpaticamente autodefinito "provocatore", stimolando le risposte dei relatori, a volte con domande pungenti e sempre tenendo alto il ritmo del convegno.