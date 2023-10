Diano Marina: nuovo sistema di allarme meteo, posizionate quattro stazioni di rilevamento

Sono state installate oggi le quattro stazioni del nuovo sistema di allarme meteo in dotazione al comune di Diano Marina. La Fondazione Cima - con l'ausilio della squadra comunale addetta ai lavori pubblici - ha posizionato due idrometri e due pluviometri che consentiranno di gestire al meglio la fase operativa di allarme meteo per emergenza idrologica.



In particolare i pluviometri, collocati in aree strategiche della città e gli idrometri, installati sui torrenti San Pietro e Varcavello, monitoreranno in tempo reale le piogge e i livelli dei corsi d’acqua. Il sistema, già in funzione, si attiverà al superamento delle soglie di pioggia o di piena ritenute significative per un intervento che possa prevenire pesanti conseguenze sul territorio e a danno della popolazione.



Le stazioni, una volta rilevato il superamento delle soglie, invieranno avvisi via SMS al Sindaco e a tutti gli operatori della Protezione Civile comunale. "Si tratta di un importante passo in avanti - dichiara Francesco Bregolin, Consigliere con delega alla Protezione Civile - Il nuovo sistema di allarme idrologico va di pari passo con il nuovo Piano di Protezione Civile cittadino, in fase di adeguamento sinergico alla tutela e al controllo della nostra città".