Bordighera: terminata l'esperienza Erasmus di 14 studenti spagnoli

Si è concluso con successo il soggiorno a Bordighera, di un gruppo di studentesse e studenti dell’Istitut Celestí Bellera di Granollers (Barcellona) in mobilità Erasmus+. I 14 ragazzi sono arrivati domenica 8 ottobre e sono stati accolti dai coetanei del IC Bordighera, per rendere lo scambio di mobilità avvenuto lo scorso anno.



Gli spagnoli, accompagnati da due insegnanti, hanno frequentato le lezioni mattutine presso la scuola secondaria di primo grado di Bordighera, lezioni incentrate sul nostro territorio, sulla flora marittima locale, sul Santuario Pelagos ed altri aspetti legati alla flora e alla fauna locale. Il tema del viaggio era infatti “Bordighera il territorio, il mare, il patrimonio culturale. I ragazzi si sono inoltre recati in visita al Museo Oceanografico di Monaco. Hanno partecipato a lezioni di biologia marina, a attività organizzate dal CVV al porto di Cala del Forte di Ventimiglia ed al progetto OCR a Villa Sorriso. Inoltre hanno potuto visitare la biblioteca Britannica, il porto di Bordighera e il paese vecchio.



A conclusione di questo progetto gli ospiti, aiutati dai coetanei italiani hanno realizzato, presso il laboratorio di arte della nostra scuola, un pannello composto da 6 file di mattonelle per 4 raffigurante un fondale marino abitato da balene, meduse e altre specie acquatiche. Completano il pannello, realizzato completamente a mano con smalti all’acqua, i due loghi rispettivamente del progetto europeo Erasmus+ e il logo del progetto Erasmus+ dell’IC Ruffini di Bordighera.



I ragazzi spagnoli, oltre ai reports e ai PowerPoint realizzati, porteranno in viaggio con loro le mattonelle. Una volta giunti nella loro scuola, incolleranno il pannello sulle pareti in modo da renderlo visibile a tutti in ricordo della esperienza Erasmus in Italia.