Province: Claudio Scajola all’assemblea nazionale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il Presidente Claudio Scajola ha partecipato all’Assemblea nazionale delle Province italiane organizzata dall’Upi (Unione delle Province d’Italia) a L’Aquila martedì 10 e mercoledì 11 ottobre. All’appuntamento, che si è aperto con il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente Upi Michele De Pascale, sono intervenuti anche i ministri Raffaele Fitto (Affari europei, Coesione territoriale, Pnrr), Paolo Zangrillo (Pubblica Amministrazione) e il vicepremier Matteo Salvini.

Claudio Scajola ha partecipato alla tavola rotonda sul tema “Una nuova Provincia per la PA del futuro”: “Le Province sono proiettate verso la riappropriazione di competenze e risorse indispensabili per garantire i servizi ai cittadini, nel pieno rispetto della Costituzione, che deve essere attuata. L’ha sottolineato anche il Presidente della Repubblica nel suo discorso – dice Claudio Scajola – mi auguro che questo percorso si concretizzi. Con un’avvertenza. Il testo unificato di legge della riforma delle Province, in discussione al Senato, parla di competenze delegate alla Provincia: non mi piace, si dovrebbe parlare di competenze attribuite in quanto non esiste una gerarchia di poteri tra Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni. Anche questo è stato ricordato nell’Assemblea dal Presidente dell’Upi Michele De Pascale e ancora più autorevolmente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quindi costruiamo bene la legge di riforma, prevedendo competenze attribuite vicine al cittadino”.