Sanremo: domenica apertura straordinaria della biblioteca per i 100 anni dalla nascita di Calvino

Apertura straordinaria, domenica prossima, per la Biblioteca Civica "Dott. F. Corradi" in occasione della ricorrenza dei 100 anni dalla nascita di Italo Calvino. La biblioteca sarà aperta dalle 15 alle 19 esclusivamente per:

- visite guidate al Fondo Eva Mameli e Mario Calvino (per gruppi ristretti, su prenotazione)

- per la presentazione del libro "Italo Calvino, Sanremo e dintorni - Un itinerario letterario (1923 - 2023)", la guida al percorso letterario che il Comune di Sanremo ha finanziato e inaugurato lo scorso 1 marzo, frutto del lavoro congiunto tra Laura Guglielmi, Veronica Pesce, gli studenti dell'Università di Genova, dell'Accademia di Belle Arti di Sanremo e dei licei della provincia di Imperia.

“Ringrazio gli uffici per la disponibilità – dichiara l’assessore alla cultura Silvana Ormea – nel garantire l’apertura della biblioteca per la ricorrenza dei 100 anni dalla nascita di Italo Calvino. Une bella occasione per visitare il prezioso fondo librario dei genitori dello scrittore, dove una sezione speciale raccoglie una ricca collezione dedicata alla sua produzione letteraria annualmente aggiornata con gli studi critici che compongono la sua sterminata bibliografia, e per assistere alla presentazione della guida, un’inedita lettura della città e del territorio nel segno di Italo Calvino”.

Per la visita al fondo sono previsti 5 turni di visita da 40 minuti ciascuno - per massimo 10 persone a turno, ai seguenti orari: 15, 15.50, 16.40, 17.30, 18.20. La prenotazione è obbligatoria: all’indirizzo mail: biblioteca@comunedisanremo.it oppure al n. 0184580720.

La presentazione del libro sarà alle 16.30: ingresso libero senza prenotazione sino ad esaurimento posti.