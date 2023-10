Imperia: sabato al palazzetto una tavola rotonda sullo sport organizzata dall'Imperia Volley

Sabato prossimo alle 17, al Palazzetto dello Sport di Imperia, si terrà una tavola rotonda dal titolo: ‘Lo sport come presidio dell’evoluzione dei valori psicofisici dell’essere umano: lavorare per e con i giovani per garantire un futuro al territorio’.

L’evento è organizzato dall’associazione sportiva Imperia Volley che coglierà l’occasione per presentare agli intervenuti le sue prime squadre, la Serie C maschile e la serie D femminile, pronte per affrontare la stagione agonistica 2023/24. La tavola rotonda sarà condotta dal noto giornalista televisivo e Direttore della testata ‘Il Settimanale’, Claudio Brachino, e vedrà la partecipazione di due economisti specializzati nei temi del territorio e della sostenibilità socio-ambientale delle attività economiche – Prof. Francesco Bertolini, della SDA Bocconi di Milano e Prof. Fabio Papa, dell’Università di Macerata – e del General Manager Area Sviluppo dei Territori del Vero Volley Milano, Francesco Cattaneo.

Al tavolo, saranno presenti anche il presidente dell’Imperia Volley, Vincenzo Costantini, e il presidente di Mintaka Holding, Zakaria Moufid, che per quest’anno agonistico è partner dell’Imperia Volley nell’attività delle due prime squadre con il marchio PhytoSalus, azienda di nutraceutica. L’evento è aperto al pubblico e agli appassionati di sport e di pallavolo in particolare.

“Con questa iniziativa - sottolinea il Presidente dell’Imperia Volley, Vincenzo Costantini - vogliamo inaugurare un percorso di eventi che raccontino il nostro progetto sportivo al territorio e ai suoi residenti. Per quanto ci riguarda i risultati agonistici devono essere solo strumentali rispetto alla pratica della pallavolo che promuoviamo con tutte le nostre capacità e possibilità nei confronti delle famiglie, a cominciare dai più piccoli, maschi e femmine. Crediamo infatti che la pratica dello sport in generale, e della pallavolo, lo sport che amiamo, in particolare, non possa che contribuire alla sana crescita psicofisica dei giovani”.

“Sono felice di poter contribuire al progetto dell’Imperia Volley - dice Zakaria Moufid, giovane imprenditore nel mondo della finanza - che ho apprezzato e sposato fin dal primo momento. Phytosalus, l’azienda con la quale sponsorizziamo quest’anno il progetto Imperia Volley, è una start-up nel settore della nutraceutica e integrazione alimentare. Il suo obiettivo è il benessere e quindi in linea con gli obiettivi di chi vuol promuovere lo sport con finalità benefiche e non drammaticamente legate all’agonismo, come purtroppo spesso accade con esiti esattamente opposti a quelli che dovrebbe avere un sano percorso sportivo. Inoltre. Ci è particolarmente piaciuta questa iniziativa che lega i giovani allo sport e al futuro dei territori italiani che è proprio ciò che ci sta a cuore come holding che sui giovani e nei territori della Penisola investe e vuole continuare a investire”.