Imperia: domani si apre 'Natura & Benessere', ecco quali nuovi appuntamenti in programma

Si apre domani l'evento ‘Natura & Benessere’ ad Imperia Porto Maurizio, con la grande partecipazione degli istituti scolastici. Previsto il focus su: inquinamento, cambiamenti climatici, difesa dell'ambiente e tutela del benessere.

In piazza Fratelli Serra, oltre agli interessanti incontri della mattinata con il Centro di Educazione Ambientale del Comune di Imperia, è previsto l'intervento del vice Sindaco Giuseppe Fossati e, a seguire, il progetto ‘Trotula’ e ‘Dieta Mediterranea’. Nel pomeriggio sarà in programma anche un incontro dedicato a bambini e ragazzi (e non solo), che vogliono diventare ‘Amici per la… Terra’ giocando e parlando di ambiente ed ecosostenibilità con Gabriella Babano e le insegnanti Cristina e Carolina. A seguire tutti gli incontri come da programma.

Sabato, oltre agli appuntamenti in programma, queste le novità: alle 15.30 Eleonora Rubino con ‘Conoscere i marchi nell'agroalimentare per effettuare scelte consapevoli e focus sui prodotti Liguri’. Alle 17.15 dal Convento delle Clarisse in Porto Maurizio collegamento gestito dagli alunni dell'Istituto Alberghiero ‘Ruffini Aicardi’ con Suor Chiara Libera che illustrerà la filosofia francescana del rispetto della natura. Presso lo stand dell' Istituto Alberghiero saranno disponibili le marmellate preparate seguendo le ricette tradizionali delle Clarisse a cui sarà devoluto il ricavato della commercializzazione.