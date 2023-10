A Imperia una festa di compleanno per Italo Calvino: domenica alle 17 alla Libreria Ragazzi

Domenica prossima si festeggia il centenario dello scrittore italiano più tradotto al mondo, Italo Calvino. Anche la Libreria Ragazzi di Imperia gli renderà omaggio con “Buon compleanno Italo! Cento pagine per Calvino”, un pomeriggio di chiacchiere editoriali in compagnia di Alessandra Chiappori, giornalista.

Alle 17 l'appuntamento è tra le cento e più pagine che autori ed editori stanno dedicando a Calvino e che affollano gli scaffali delle librerie. Ricordando il lavoro del Calvino redattore all'Einaudi (Centopagine è il nome della celebre collana che ideò e diresse dal 1971 al 1985) si condivideranno curiosità e letture.

Di pagina in pagina saranno presentate e raccontate le recenti novità editoriali legate a Italo Calvino: biografie, studi critici e qualche insolito racconto, ma anche nuove edizioni dei testi calviniani, classici e inediti, e libri che scavano nel legame dello scrittore con il territorio imperiese, dalla giovinezza sanremese alla Resistenza. Non mancheranno le sorprese, come in ogni festa di compleanno. Ingresso libero e gratuito.