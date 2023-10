Sanremo: ‘Diversinging’ il nuovo format di intrattenimento all'Impekabile sulla cicalbile a Bussana

Grande novità nel corso del prossimo inverno all'Impekabile di Bussana dove, da venerdì 20 ottobre verrà presentato un nuovo modo di intendere il canto, sia amatoriale che semi professionistico, in un contesto divertente e diverso, accompagnato da un menù gourmet promozionale a 20 euro.

La direzione artistica di Alex Penna, in collaborazione con il titolare del locale Pek, ha deciso di creare questo nuovo step superiore a livello canoro. Saranno presenti i migliori cantanti amatoriali e non, che seguono e partecipano agli eventi organizzati dall'associazione ‘Viva Armea’.

Venerdì 20 e 27 ottobre ed il 3 novembre gli appuntamenti da segnare per poter partecipare, prenotando il tavolo. Per l'occasione, a contornare le kermesse si svolgerà anche il ‘Remember Cantaestate ‘23’, durante il quale si esibiranno tutti i protagonisti del concorso canoro dell'estate, avendo come ospiti anche i finalisti di ‘Rumore Bim Festival’, che condivideranno la loro emozionante esperienza.

L'evento sara' trasmesso in diretta steaming tv con la regia di Gian Carlo Platino, insieme ai photo makers Elisabetta Musante e Mauro Frassinetti che immortaleranno i momenti più divertenti. Presenterà Agostino Orsino. Ospite del primo appuntamento il maestro di ballo Maurizio Carsughi e i suoi allievi di Fuego Pegao.