L'artista sanremese Paola Arrigoni ospite alla XIV Florence Biennale

L'artista sanremese Paola Arrigoni sarà ospite alla XIV Florence Biennale. Da maggio 2021 ad oggi ha partecipato a quattro biennali, 18 mostre Internazionali d’arte contemporanea e ha esposto all’estero a Marsiglia, Montecarlo, Stoccolma e Parigi. Le sue opere sono state pubblicate in 12 cataloghi d’arte.

L’artista è inserita nel CAM (Catalogo dell’Arte Contemporanea) editoriale Giorgio Mondadori tra i 900 artisti italiani dal primo novecento ad oggi e ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti per le sue opere.

Dal 14 al 22 ottobre sarà presente alla XIV Florence Biennale di Firenze, in programma alla Fortezza da Basso, con una scultura e due quadri.

“Sono felice di partecipare a questa prestigiosa biennale che sicuramente per me sarà spunto di grande creatività per il futuro - commenta Paola Arrigoni - il tema di quest’anno è incentrato sull’identità individuale e quella collettiva, dal titolo: “I am you. Individual and Collective Identities in Contemporary Art and Design”.

“Alla Florence Biennale parteciperanno oltre 600 artisti e designer provenienti da 85 paesi del mondo e io porterò attraverso le mie opere anche un pò della nostra Sanremo” conclude Paola Arrigoni.