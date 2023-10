Ventimiglia: accolto dal Tar della Liguria il ricorso della 'Namira' per gli immobili a 'Punta della Rocca'

E’ stato accolto, dal Tar della Liguria, il ricorso presentato dalla Namira S.g.r.p.a., contro la Regione Liguria, per l’annullamento in parte del decreto dirigenziale, relativo alla demolizione e alla ricostruzione di un edificio incongruo. Inoltre per la sistemazione e il ripristino del sedime nell’area ‘Punta della Rocca’ in passeggiata Marconi, sopra il porto di Cala del Forte.

La Namira, lo ricordiamo, è proprietaria di un compendio immobiliare ubicato nel Comune di Ventimiglia, in un’area gravata da vincolo paesaggistico e idrogeologico. Il compendio comprendente un fabbricato su due livelli in cattivo stato di conservazione ed era incluso nel progetto attuativo presentato da Cala del Forte per la realizzazione del porto turistico di Ventimiglia, già favorevolmente valutato all’esito del procedimento di ‘Via’ e successivamente suddiviso in due unità di intervento, una delle quali corrispondente al porto turistico e l’altra, nella quale è subentrata l’odierna ricorrente, al complesso residenziale e turistico-ricettivo previsto dal progetto.

Nel 2020, la Namira aveva chiesto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la ricostruzione del fabbricato e, nel 2021, il permesso di costruire, con cambio di destinazione d’uso finalizzato all’insediamento di un’attività di ristorazione.

“Le prescrizioni che impongono la presentazione di una separata istanza – ha riportato il Tar - per le opere di sistemazione del versante che sovrasta la viabilità di accesso al futuro ristorante e subordinano l’agibilità del locale al completamento delle opere di sistemazione di tale versante, sarebbero illegittime in quanto le aree in questione, ricadenti nel perimetro del progetto presentato da Cala del Forte per la realizzazione del porto turistico di Ventimiglia, ma non interferiscono con il progetto presentato. Sarebbe illogico, pertanto, condizionare l’apertura del ristorante alla realizzazione di opere cui è obbligato un diverso soggetto attuatore e che si collocano all’esterno della specifica area di intervento, tanto più che la viabilità di accesso al fabbricato della ricorrente è già stata aperta al pubblico in occasione dell’inaugurazione del porto turistico”.