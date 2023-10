Sanremo: Tavolo del Turismo ieri in Comune, in discussione la convivenza tra intrattenimento e alberghi

Riunione del ‘Tavolo del Turismo’, ieri mattina in Comune a Sanremo, tra le varie associazioni che, insieme all’Amministrazione matuziana, si incontrano periodicamente per parlare dei problemi relativi all’azienda più importante della città dei fiori.

Quella di ieri è stata una riunione interlocutoria, convocata quasi esclusivamente per fare il punto della situazione, al termine della stagione estiva e porre le basi per quella invernale, comprese le manifestazioni natalizie e l’ormai imminente Festival di Sanremo. Un punto su cui si è dibattuto ieri mattina è stato sicuramente quello relativo alle problematiche dettate dal ‘rumore’ proveniente da alcune discoteche.

Una discussione costruttiva, come hanno relazionato al termine tutti i partecipanti al tavolo, per evitare quel tipo di questioni, che hanno visto contrapporti i locali di intrattenimento e gli albergatori. E’ stato deciso, in merito, di rivedersi per trovare formule che possano garantire ad entrambi i settori un lavoro proficuo ed un rispetto reciproco. Se ne parlerà sicuramente anche nelle prossime riunioni.

Intanto il Comune ha di recente deliberato al spesa di 65 mila euro per due eventi di promozione del territorio. Organizzerà prossimamente un ‘education tour’ e un workshop a tema bike e outdoor per promuovere l’offerta turistica dell’entroterra. Evento per cui il Tavolo del Turismo ha deliberato la spesa della somma di 60 mila euro in favore della società ‘Tourist Trend’ di Bologna, organizzatrice dell’evento. Cifra considerevole che vedrà il proprio ritorno quando l’evento sarà organizzato in città.

Nell’ambito dello stesso finanziamento da parte del Tavolo del Turismo è stata approvata anche la spesa di 6.500 euro alla società ‘Promax’ di Chiasso per la partecipazione del Comune di Sanremo al Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze in programma a Lugano.