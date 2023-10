Sanremo: parcheggi al posto di un tratto di ciclabile, il punto di vista della lettrice Teresa

"Hanno vinto loro... ma abbiamo perso tutti molto più di quanto possa valere la 'loro' vittoria, ammesso che si possa definire così ottimisticamente un'iniziativa che squalifica Sanremo come Città turistica nella quale passeggiare lungo il mare senza essere ammorbati dallo scarico delle auto che, prima di favorire i 'famigerati' cambiamenti climatici, tolgono spazio e serenità a coloro che si vedono sottrarre proditoriamente un ambiente dove sole e mare l'hanno fatta da padroni fino a quando qualcuno ha pensato che si potevano barattare con auto e pedaggi!

Non ho parole che non siano 'parolacce' ma, poiché rispetto i lettori e la testata che ospita questa mia 'lapide funeraria' sul nome di una Città famosa per ben altre cose che non parcheggi al posto di piste ciclabili e luoghi per passeggiate lungomare in serenità e con la felicità di 'respirare il mare'!