Volontari al lavoro per sistemare i campi del Tennis Club Ventimiglia

Volontari, sia uomini che donne, hanno iniziato a pulire e sistemare i campi del Tennis Club Ventimiglia.

Savinelli, Bosio, Mazza, Savinelli e Facciolo, tutti amanti e praticanti dello sport con la racchetta, stanno mettendo a posto i tre campi da tennis della struttura a Peglia che, dalla sua chiusura, era stata abbandonata e, per un periodo, anche occupata abusivamente dai migranti. "Giocatori del Tennis Club Ventimiglia, a livello di volontariato, stanno rimettendo in ordine i tre campi da tennis" - fa sapere l’ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"Il Tennis Club Ventimiglia era un gioiello sportivo realizzato, dai soci fondatori e sostenitori, nel 1977 e vantava oltre 200 soci giocatori sino al 2000 circa. Successivamente è stato gestito da Francesco Marcianò, che era il presidente, e da altri che lo hanno restituito al Comune. La struttura è stata poi chiusa per motivi burocratici" - commenta Scullino - "E' bello vedere che uomini e donne, tutti volontari, siano al lavoro per ripulire e far risorgere il tennis club”.