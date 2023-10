Il sostegno della segreteria provinciale e regionale della Lega al vicepresidente Piana

La segreteria provinciale della Lega Imperia si schiera compatta dalla parte del vice presidente della Regione Alessandro Piana, "diffamato e calunniato col solo scopo di screditarne la persona e l’amministratore".



"È bastato un controllo sui documenti di Regione Liguria - si legge nella nota - per capire che la sera dell’1 marzo 2022 il vice presidente non poteva trovarsi a Genova presso la villa oggetto di indagini. È stato accompagnato dall’autista della Regione a casa sua in provincia di Imperia e alle 21 ha partecipato a una riunione di lavoro in videocollegamento per preparare la presenza delle aziende liguri a Vinitaly. Documenti e testimoni diretti lo confermano. Tutto il resto è solo calunnia che - nella migliore delle ipotesi - è frutto di omonimia o scambio di persona. Alessandro Piana e la sua famiglia possono contare sul nostro sostegno, convinti che la verità trionferà sempre".



Anche il segreterio della Lega Liguria Edoardo Rixi scrive il suo sostegno a Piana: “Il vicepresidente della Regione Alessandro Piana ha tutta la mia stima e il sostegno della Lega. È bastato poco per dimostrare la sua estraneità alla vicenda nella quale si è ritrovato coinvolto, senza neppure essere indagato. La macchina del fango si è scontrata con prove chiare e documentate che dimostrano la totale estraneità di Piana. Una grave fake news che conferma la necessità di una risposta immediata da parte di tutte le istituzioni per cambiare un sistema troppo sbilanciato”.