Sanremo: presentata la prima edizione di 'Vini in Villa', le eccellenze enogastronomiche a Villa Ormond

Si svolge nel fine settimana del 21 e 22 ottobre prossimi un nuovo appuntamento di prestigio a Sanremo, questa volta dedicato alle eccellenze enograstronomiche, grazie all’organizzazione di ‘Decantico’ (azienda di informazione e distribuzione dell’enogastronomia) e della Cna di Imperia, grazie alla collaborazione del Comune

Nella splendida location di Villa Ormond, infatti, si svolgerà ‘Vini in Villa’, un palcoscenico d’eccezione perle cantine vinicole desiderose di presentare le proprie etichette di prestigio. Una vera e propria celebrazione del vino, che unirà cantine locali, nazionali ed internazionali per offrire una gamma straordinaria di degustazioni possibili. Chi parteciperà potrà offrire una panoramica completa della produzione ad un pubblico di appassionati ed esperti del settore e non solo.

L’impegno degli organizzatori vuole promuovere l’eccellenza che non si ferma ai vini, ma abbraccia anche il mondo della gastronomia. Saranno coinvolti ristoranti di prim’ordine, per offrire un’esperienza culinaria che completi ed esalti i bicchieri di vino. Sarà anche una opportunità di esposizione ma anche di networking, offrendo l’opportunità di instaurare contatti commerciali e relazioni con potenziali distributori e clienti del settore.

Sono previste anche alcune masterclass, per una due giorni che prevede una grande affluenza di pubblico, con migliaia di visitatori attesi. Una opportunità unica per le aziende partecipanti, che potranno esporre le proprie creazioni.

L’appuntamento con ‘Vini in Villa’ vedrà l’inaugurazione alle 16 di sabato 21 ottobre, con la prosecuzione fino alle 24, ma anche a possibile prosecuzione oltre. Domenica, dalle 12 alle 22, quando sarà possibile anche pranzare e cenare. Le consumazioni funzioneranno con i gettoni che costeranno 3 euro ciascuno e che consentiranno di bere un bicchiere di vino.