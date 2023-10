Sanremo. festeggiamenti patronali, mercoledì a teatro con la Compagnia Stabile

La Compagnia Stabile Città di Sanremo aprirà la serie di manifestazioni organizzate dal Comune di Sanremo in occasione della settimana di festeggiamenti patronali di San Romolo. Verrà portata in scena la commedia "A man du destin", tre atti di Alexandre Bisson tradotti e adattati da Anna Blangetti.



Lo spettacolo si terrà domani sera, mercoledì 11 ottobre, alle 21, presso il teatro Ariston. L'ingresso è libero. "Sanremo anni ‘70: in una casa di benestanti si svolge la vita di un aspirante musicista, sposato con una donna spinta al matrimonio dalla madre, donna invadente e prepotente, che finirà per spingere i due coniugi al divorzio, da poco introdotto in Italia...

Il nuovo matrimonio, due anni dopo, porterà però una serie di imprevisti che faranno conoscere... le sorprese del divorzio!" - raccontano sulla commedia, dalla Stabile.



Personaggi ed interpreti



Aurelio Martini, u marìu - Sandro Donzella

Fransé, l’amigu - Sergio Giovannini

Marisa, a prima mujé - Elena Odello

Brigida Gavino, a söixura - Irene Mattioli

Nandino, u barba - Antonio Bianchi

Ornella, a segunda mujé - Lorena Moraldo

Vinsé, u messé - Mario Saccoccia



Tecnici luci e audio: Stefano Di Luca - Piero Astraldi

Scenotecnici: Alfredo Censasorte ed il personale del Teatro Ariston

Scenografia e costumi: Anna Blangetti

Suggeritrici: Rosaria Bellosta - Annamaria Viscardi

Foto di scena: Sergio Giovannini



Regia di Anna Blangetti