Sanremo: da venerdì a domenica al Forte di Santa Tecla la prima edizione di 'Photobook Festival'

Si apre venerdì prossimo il primo “Sanremo Photobook Festival” nell’incantevole Forte di Santa Tecla, con la presentazione della mostra di libri fotografici 'Cile ayer Hoy', a cura di Protestinphotobook.

Il programma del festival, articolato in 3 giorni, sarà curato dall’Associazione Spazi Visivi e dal direttore artistico Luciano Zuccaccia con il libro fotografico al centro degli eventi. Si inizia dunque con l’esposizione di alcuni libri legati al crollo della democrazia nel paese sudamericano. 'Cile ayer Hoy', il Cile dal 1970 a oggi, il colpo di stato e le conseguenze per la fragile democrazia cilena.

I libri esposti provengono dalla collezione di Luciano Zuccaccia, curatore di Protestinphotobook e mostrano cosa è stato pubblicato dal 1970 ad oggi in Cile relativamente al movimento di Unidad Popular di Salvador Allende, per passare attraverso il Colpo di Stato dell’11 settembre del 1973 fino ad arrivare agli scontri del 2019. 50 anni di vicende politiche e sociali mostrate attraverso i libri fotografici per capire e non dimenticare.

Nelle giornate di sabato e domenica si alterneranno presentazioni editoriali ed incontri con esperti del settore, in un percorso che porterà a conoscere cosa c’è dietro una pubblicazione e scoprire l’importanza della comunicazione attraverso i libri fotografici. Si inizia sabato con la presentazione del libro autoprodotto dal fotografo Giuseppe Cardoni 'In and out of the ring', che parlerà del suo interesse per la boxe, della sua esperienza nell’autopubblicazione e di come ha realizzato il volume che ha già avuto dei riconoscimenti a livello internazionale.

Il Festival prosegue nel pomeriggio di sabato con due incontri: il primo con Claudio Corrivetti fondatore e editore della casa editrice Postcart in un dialogo per la conoscenza di come si realizza un libro fotografico, delle sue difficoltà in un percorso ad ostacoli non sempre facile. Il secondo incontro sarà con Ben Krewinkel Africainthephotobook , Fotografo, collezionista e curatore editoriale, che viene dall’Olanda e ci parlerà di come è nata la sua passione per i libri fotografici che hanno come tema l’Africa e delle ricerche che sono emerse.

Domenica mattina è prevista una presentazione editoriale con Giulia Iacolutti, artista visiva che ci presenterà il suo libro I don't care (about football) un progetto artistico-partecipativo che coinvolge le giocatrici e i giocatori della squadra di calcio Marangoni 105. Non un semplice libro ma un’opera che indaga le relazioni umane attraverso la fotografia, la performance, il ricamo, la calcografia e l’immagine in movimento.

Nel pomeriggio si continuerà con altri due interventi, il primo della fotografa Paola Agosti che dopo essersi dedicata per molti anni alla fotografia, è da poco uscito una raccolta dei suo lavori, Itinerari Ed. Postcart, ha deciso di spostare la sua esperienza nella curatela di mostre e libri fotografici

Chiuderà la serie di incontri del Festival, Mauro Bubbico, progettista grafico e docente, con il suo intervento dal titolo: Speranze e Utopie. Progetti editoriali per educare alla nonviolenza, un intervento di un grafico che ha dedicato molto del suo lavoro all'educazione sociale e alla sostenibilità ambientale, convinto che la cultura grafica è, prima di tutto, capacità di costruire grandi narrazioni.