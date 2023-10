Petsfestival 2023 presenta l’international ‘Llama & Alpaca Show’: nel weekend a Cremona

Hai mai accarezzato un lama o un alpaca? In occasione della decima edizione di Petsfestival 2023, in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre, presso il polo fieristico di Cremona, sarà possibile assistere all’ International Llama & Alpaca Show, una mostra di 110 esemplari tra lama e alpaca che saranno valutati da Judge Jay, Giudice internazionale e tutor certificato dalla British Alpaca Society show Jay Holland (UK).

L’iniziativa è organizzata da Snael (Società Nazionale Lama E Alpaca) in collaborazione con CremonaFiere. Snael è un’associazione con sede in provincia di Verona, nata dalla necessità di dare voce e forza a tutti coloro che vogliono impegnarsi nella crescita del movimento alpaca e lama in Italia. Lo scopo è quello di diventare punto di riferimento per tutte quelle persone che s’interessano a vario titolo di questi stupendi animali tenendo presenti e promuovendo gli ambiti di utilizzo, in particolare l’allevamento, la fibra, la Pet Therapy, show e fiere, trekking, compagnia e recupero del territorio.

LO SAPEVATE CHE? Alpaca e lama appartengono alla famiglia dei camelidi e si possono ricondurre alle specie sopravvissute alle catastrofi preistoriche che portarono all'estinzione dei dinosauri, originari del Nord America, nella seconda metà del Terziario, circa 11 milioni di anni fa, una parte di loro migrò verso nord, attraversò lo Stretto di Bering e popolò l'Asia. Oggi la discendenza è rappresentata dal Cammello Bactriano a due gobbe, in seguito attraversò il Medio Oriente arrivando fino al Nord Africa dando origine anche al Dromedario. Un altro gruppo dal Nord America migrò verso il Sud America dove diede origine alle Vicugna e al Guanaco e successivamente al Llama e all'Alpaca. Per scoprire questo fantastico mondo l’appuntamento è a Petsfestival, il 14 e 15 ottobre a CremonaFiere.

Petsfestival 2023 è l’evento all-pet più grande d’Italia con oltre 27.000 mq espositivi, più di 200 espositori, oltre 80 eventi in due giorni, tra cui spettacoli, concorsi ed esposizioni internazionali, laboratori interattivi, presentazioni, approfondimenti e workshop realizzati in collaborazione con istituzioni e associazioni di settore. Tantissime le specie in esposizione: oltre 200 conigli, più di 150 gatti, 300 colombi ornamentali e ancora acquariologia dolce e marina, rapaci, pony, asinelli, cavalli, rettili, roditori, ornitologia, verde.

Il programma completo: https://petsfestival.eu/