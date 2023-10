Festival del Folklore a Diano Marina: scambio di doni in Comune

Oggi il Comune di Diano Marina ha accolto 15 gruppi folkloristici, ospitandoli in sala consiliare in occasione del Festival del Folklore. L'Amministrazione comunale, gli organizzatori e i gruppi ospiti si sono dati appuntamento alle 11.00 nel palazzo comunale per il consueto scambio dei doni. L'Assessore Luca Spandre e il Consigliere Gianluca Gramondo hanno salutato i 15 gruppi presenti ringraziandoli per la loro presenza, che per il quinto anno colora le vie del centro cittadino. A partire dalle 14.30 i gruppi affolleranno l'area pedonale per poi dirigersi al Molo delle Tartarughe, dove alle 15.00 si esibiranno nelle loro danze popolari.

Il Festival del Folklore è organizzato dall'Agenzia Turistica Liguria Travel di Belgrado (Serbia) in collaborazione con The Academy of Applied Studies Belgrade - The College of Tourism Department e ospita ogni anno numerosi gruppi che soggiornano nelle strutture ricettive di Diano Marina e San Bartolomeo al Mare, per poi spostarsi in altre località come Sanremo e Cannes.I gruppi protagonisti di questa edizione provengono da quattro continenti, rappresentando 17 diverse nazioni: Polonia, Lituania, Estonia, Portogallo, Messico, Germania, Ungheria, Spagna, São Tomé and Príncipe, Ucraina, Serbia, Svizzera, Libano, Slovenia, Danimarca, Slovacchia e Croazia.