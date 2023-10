Il ‘Green Game torna ad entusiasmare le scuole: grande successo per i primi appuntamenti a Ventimiglia

Grande preparazione e ottimi risultati per gli studenti del Liceo Aprosio di Ventimiglia che in questi giorni è stato coinvolto nel progetto didattico 'Green Game - A scuola di riciclo'.

Il format ha l’obiettivo di sensibilizzare ragazzi e ragazze e le loro famiglie alle corrette modalità di raccolta differenziata e alla sostenibilità ambientale attraverso l’edutainment. Il grande successo del format è dovuto dalla metodologia utilizzata, estremamente “giovane” e vicina al linguaggio delle nuove generazioni. Il formatore, Alvin Crescini, fa una lezione non frontale che coinvolge attivamente i ragazzi. Successivamente, durante la fase di verifica, vengono utilizzate tecnologie interattive che attraverso il quiz, misurano il livello di apprendimento degli studenti. Lavoro in team, sana competizione, velocità nelle risposte e l’attenzione prestata durante la lezione faranno la differenza.

“La nostra scuola è una realtà estremamente vivace e l’attenzione all’ambiente c’è sempre stata - ha dichiarato il dirigente scolastico del Liceo Aprosio, prof.ssa Lara Paternieri - Quando mi è stato proposto il Green Game l’ho subito accolto con grande entusiasmo e mi auguro che i ragazzi mettano in pratica tutti i consigli. Questa attività rientra in quelle azioni di educazione civica che sono anche particolarmente promosse dal Ministero, quindi vi ringrazio molto per l’opportunità che ci avete dato!”. Presenti durante gli appuntamenti a Ventimiglia l’Assessore all’Ambiente del Comune di Ventimiglia, Milena Raco e Franco Ventrella Consigliere con delega alla differenziata, entusiasti del progetto.

“Il Comune di Ventimiglia è presente oggi al Liceo Aprosio per portare il messaggio della fondamentale necessità di fare una corretta raccolta differenziata - ha esordito l’Assessore Milena Raco - Cercheremo di portare al di fuori della scuola l’importanza di questo messaggio: dai ragazzi parte lo stimolo per far capire a tutti quant’è importante rispettare l’ambiente.

“È stata un’esperienza entusiasmante, i ragazzi sono stati fantastici, molto ricettivi e sono stati coinvolti in maniera eclatante. Si sono divertiti ma hanno risposto anche correttamente alle domande e ai quesiti che sono stati posti. - ha proseguito il Consigliere Franco Ventrella - Cercheremo di portare il Green Game anche nelle scuole elementari e medie perché è un progetto didattico assolutamente da ripetere. Questi ragazzi e queste ragazze porteranno a casa quello che hanno imparato oggi a scuola per cui lo trasmetteranno ai genitori, ai nonni e ai loro parenti e sicuramente saranno i “custodi ecologici” di Ventimiglia. Vorrei ringraziare i Consorzi Nazionali per questa opportunità, il Ministero dell’Ambiente, gli insegnanti e soprattutto gli studenti per gli ottimi risultati”.

Sono passate alla Finale Regionale le classi: 1a A e 2a C Liceo Scientifico, 1a S Liceo Linguistico, 1a I Liceo Scienze Umane, 2a L Liceo Classico, 2a A Liceo Scientifico, 2a S e 2a T Liceo Linguistico che rappresenteranno il Liceo Aprosio nella competizione alla quale parteciperanno le migliori classi della Liguria.

Il tour proseguirà mercoledì al Liceo “G.D. Cassini” di Sanremo, e all’I.I.S. “Ruffini Aicardi”, Valle Armea per terminare la settimana ad Imperia al “Polo Tecnologico Imperiese”, all’I.I.S. “G. Marconi” e al Liceo “Amoretti”. Il tour in Liguria proseguirà fino a dicembre e coinvolgerà le Scuole di tutte le province. Previste la finale regionale Liguria e la Finalissima nazionale a Roma.