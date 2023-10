Con Forum a Perinaldo ‘In viaggio verso la sostenibilità’: giovedì un convegno nella sala consiliare

A coronamento della ricca estate di iniziative culturali, musicali e letterarie , dopo il successo del convegno di sabato scorso sulla sanità “Prevenire è vivere. La sanità che cambia” incentrato anche sull’importante figura dell’infermiere di comunità, il Comune di Perinaldo, l’associazione Forum, in collaborazione con il Cersaa, ( Centro Regionale di Sperimentazione e assistenza agricola) e il Crea ( Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) si terrà nella sala consiliare il convegno “In viaggio verso la sostenibilità”. L’evento si svolge giovedì alle 15.30.

Molti e altamente qualificati i relatori che forniranno un’ampia panoramica tra le più sentite problematiche del settore:

Barbara Ruffoni, componente del Crea Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo, sede di Sanremo, parlerà su “ La sostenibilità e l’economia circolare.”

Giovanni Minuto, membro del Centro Regionale di Sperimentazione e assistenza agricola, si soffermerà su:”La gestione sostenibile dei rifiuti organici in ambito rurale.”

Davide Salvi, rappresentante della Ferrari Salvi agronomi Associati, avrà il compito di approfondire la tematica:” Acqua risorsa fondamentale per la produzione agricola”.

Marco Risso, Socio delle Cantine Sansteva di Santo Stefano al mare, relazionerà su “L’evoluzione di un percorso intrapreso negli anni 70 con la coltivazione dell’Olivo.”

Interverrà l’agronomo Sergio Borgogno. Modera l’incontro il giornalista Alberto Guasco.