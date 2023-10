San Bartolomeo al Mare: venerdì prossimo si riunisce il consiglio comunale

E’ stato convocato, in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le 12:30 di venerdì prossimo e di seconda convocazione per la stessa ora di lunedì 16, il consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare.

All'ordine del giorno diversi punti tra cui l'integrazione del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per il triennio 2023/2025, l'aggiornamento del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per gli anni 2023-2025 e relativo valore di stima, la modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e relativo elenco annuale 2023, la variazione al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025.