Sanremo: successo per l'ultima serata 2023 di ’Unojazz&Blues' con 'Pensieri e Parole' l’omaggio a Lucio Battisti

Grande successo ieri sera al teatro dell’opera del Casinò per l’ultimo appuntamento con l’Unojazz&Blues.

"Protagoniste della serata - spiegano gli organizzatori - le canzoni di Lucio Battisti al centro dell’omaggio di 'Pensieri e Parole' progetto che riunisce la straordinaria voce di Peppe Servillo e cinque grandi musicisti del panorama musicale italiano come Rita Marcotulli, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Furio di Castri e Mattia Barbieri.

Il tributo a Battisti chiude la rassegna 2023 Unojazz&Blues che da luglio ha ospitato i più grandi artisti del panorama internazionale come Billy Cobham, i Nine Below Zero, i Yellowjackets e Gegè Telesforo. Questa edizione ha visto anche il lancio dell’Unojazz&Blues contest, il concorso dedicato ai giovani artisti provenienti da tutta Italia.

Unojazz&blues è organizzato da Unoenergy, l'azienda sanremese che illumina l'intero territorio nazionale con il suo impegno nel campo della commercializzazione di gas, energia e servizi di efficientamento energetico. La rassegna è patrocinata dal Comune di Sanremo. Direzione artistica: Massimo Cotto con la collaborazione di Mara De Scalzi per il progetto Unojazz&blues Contest La serata è stata aperta dal sound dei Riviera Paradise.

Non ci resta che darvi appuntamento al prossimo anno con un'altra edizione dell’Unojazz&Blues."

