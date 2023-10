Ventimiglia: visita di una delegazione dei Lions la scorsa settimana al Sindaco Flavio Di Muro

Il 4 ottobre scorso una delegazione Lions, guidata dal Governatore del Distretto 108Ia3 Oscar Bielli e dal Primo Vice Governatore Enzo Benza ha fatto visita al Sindaco di Ventimiglia On. Flavio Di Muro.

Ad accoglierli, oltre al primo cittadino, il Vice Sindaco della città e Lions Marco Agosta, il Presidente Provinciale di Croce Rossa e Lions Vincenzo Palmero ed il Comandante della Polizia Locale e Lions Giorgio Marenco. I Lions hanno inteso portare la loro solidarietà alla città fortemente colpita dalla presenza dei migranti respinti alla frontiera francese e fonte di crescente tensione sociale.

"Non ci si è limitati alle parole, ma è stato auspicato un piano di sostegno dei Lions a favore della città. Non abbandoneremo Ventimiglia e ci impegneremo in un concreto piano di intervento sociale" ha affermato il Governatore Bielli che, avendo gestito da Sindaco le drammatiche fasi della alluvione del '94, conosce la drammaticità delle emergenze.