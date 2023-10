Sanremo: ogni giorno decine di ragazzi sull’Aurelia all’ora di punta, l’uscita dal Mercato Di Fiori è in totale anarchia

La presenza degli alunni in Valle Armea non è più una novità da quando il Mercato dei Fiori ha iniziato la sua costante trasformazione in un campus. I diversi lotti di intervento stanno cambiando volto alla struttura che, con il passare del tempo, è sempre più scuola a tutti gli effetti. Con tutti i benefici del caso, ma anche con tutte le implicazioni logistiche che un istituto si trova a dover gestire.

Con l’aumento delle classi ospitate all’interno del Mercato, si sono fatte più complicate anche le operazioni di uscita al suono della campanella. E così, all’ora di punta, ogni giorno l’Aurelia, in zona Bussana, si trova a essere attraversata da decine di giovani in attesa del bus.

Anche se è è sempre più vicino il progetto per un collegamento con la pista ciclabile, al momento gli studenti si spostano dal Mercato dei Fiori all’Aurelia camminando a bordo strada. Un tragitto che, nei momenti di maggiore fretta, diventa una vera a propria corsa di gruppo. Qualcuno potrebbe obiettare sostenendo che situazioni del genere si vivono ogni giorno anche in corso Cavallotti di fronte al liceo ‘Cassini’. Vero, ma nel caso del Mercato dei Fiori non possiamo non considerare che il tutto accade in una zona ad altissimo traffico e a velocità non sempre contenute. Inoltre la zona è anche area di manovra per molti tir che servono le aziende e il supermercato in prossimità delle due fermate del bus.

Le fotografie che pubblichiamo in pagina sono solamente un esempio di una situazione quotidiana in quel di Bussana. Basta transitare intorno all’ora di pranzo per notare come auto, moto e mezzi pesanti siano costretti a volte a fare lo slalom tra i ragazzi che corrono per prendere il bus. Una situazione potenzialmente pericolosa che in qualche modo deve essere monitorata o regolata, in attesa del collegamento che renderà tutto maggiormente sicuro.