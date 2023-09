Sanremo: nuovo passo avanti per il collegamento della pista ciclabile con il Mercato dei Fiori

Un ulteriore passo avanti verso un progetto che consentirà a studenti e personale scolastico di raggiungere il Mercato dei Fiori in bicicletta o con mezzi elettrici. La conferenza dei servizi ha dato l’ok qualche giorno fa all’intervento voluto dall’amministrazione comunale per collegare il neonato campus scolastico di Valle Ormea con la pista ciclabile sul lungomare di Bussana. In questo modo l’istituto potrà essere raggiunto sia da Ponente che da Levante attraverso la pista.

Il progetto ha un valore di 200 mila euro circa e rientra nel maxi intervento per la trasformazione della struttura di Valle Armea in un vero e proprio campus tra aule e strutture sportive al coperto. “Continua l’allungamento delle ciclabili che sul nostro territorio si stanno espandendo verso Levante ma anche a Ponente - così l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella aveva commentato il progetto - come scelta per la valorizzazione dell’entroterra andiamo s studiare anche delle formule ‘a pettine’ per raggiungere altri luoghi. Valle Armea è un passaggio importante perché collega la scuola del Mercato dei Fiori, l’altro nostro palazzetto”.

Il nuovo tratto di ciclabile si collegherà con quello sul lungomare all’altezza della rotonda di Bussana per poi innestarsi in direzione del Mercato passando (anche a sbalzo) sopra il torrente Armea. L’obiettivo del Comune è ora quello di affidare i lavori entro la fine dell’anno.