Grande successo per i due eventi organizzati dal Coro Polifonico città di Ventimiglia svolti nei giorni 4 ottobre presso la Chiesa di Terrasanta in Bordighera e il 7 ottobre nella Chiesa di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia.



"Gli eventi hanno allietato il folto pubblico - si spiega nel comunicato - che ha ringraziato con lunghi e caldi applausi il coro Diretto dal Maestro Romano Pini, accompagnato alla tastiera dal Maestro Adriana Costa, i suoi solisti Marzia Messina, Tina Schiraldi, Pasquale Morabito e Carmine Buono, con la partecipazione all'organo del Maestro Dario Amoroso. Il repertorio ha calcato alcune delle più belle pagine della musica sacra, con autori tra i quali Bach, Vivaldi, Handel, Mozart e Puccini. Il coro ci invita al prossimo concerto che si terrà presso il Teatro Comunale di Ventimiglia a metà novembre e di tenersi aggiornati per la data precisa che verrà pubblicata a breve e la novità assoluta è che saranno presto aperte le iscrizioni per le nuove audizioni per entrare a fare parte dell'unico Coro Lirico della nostra Città, e ci sarà naturalmente opportunità di seguire percorsi formativi all'interno del coro per potersi avvicinare a questa grande arte che è il canto.