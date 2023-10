Carpasio: la Corale di Nizza 'La Voce D'Aqui D'Aia' incanta il pubblico nel concerto di brani Liturgici

Si è svolta ieri nella splendida Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonino Martire in Carpasio la splendida esibizione della Corale di Nizza La Voce D'Aqui D'Aia che ha incantato il numeroso pubblico presente cimentandosi in brani Liturgici.



"L'Amministrazione Comunale - spiega Valerio Verda Vice Sindaco Montalto Carpasio - vuole ringraziare in primis Monsignor Vescovo Suetta, il nuovo Parroco Don Joseph e la Curatrice del Museo nonchè madrina e organizzatrice dell'evento Culturale Sophie Lucet. Molti i Francesi che sono accorsi all'evento e che dopo la straordinaria esibizione della Corale hanno potuto visitare le bellezze dell'antico Borgo con il suo magnifico Museo Della Lavanda e apprezzare le gustose specialità del Ristorante La Carpasina".