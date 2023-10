Perinaldo ospita un convegno medico sulla prevenzione di ictus e tumori e sul ruolo dell’infermiere di comunità (Foto)

"Prevenire è vivere (parliamo insieme di mammella e di cervello)" e "La sanità che cambia... ruolo dell'infermiere di comunità" sono stati i temi al centro del convegno medico ospitato, oggi pomeriggio, nella sala consiliare di Perinaldo per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione di diverse malattie.

Per l'occasione hanno partecipato numerosi medici tra i quali Francesco Alberti, Claudio Battaglia, Giovanni Cenderello, Giovanni Mascelli e Stefania Russo che hanno focalizzato l’attenzione sulla prevenzione del tumore della mammella e sulla prevenzione dell’ictus mentre Marino Anfosso, Cinzia Ardiri, Paola Camia, Manzoni Diego, Paone Noemi, Stringaro Barbara hanno illustrato il problema delle carenze in un mondo sanitario che sta cambiando ed il ruolo dell’infermiere di comunità nei borghi ai tanti presenti in sala, cittadini e autorità civili locali, provinciali e regionali. Il giornalista Claudio Donzella è stato il moderatore di entrambe le tavole rotonde. Sono intervenuti al convegno anche il senatore Gianni Berrino e i consiglieri regionali Mabel Riolfo e Veronica Russo.

L’evento, organizzato dall’associazione Forum, era patrocinato dal comune di Perinaldo, da OMCEO Imperia, da ASL1 Imperiese e da Lilt che era presente con un punto di incontro dei volontari per informazioni e prenotazioni.