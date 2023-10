Perinaldo: il consigliere regionale Veronica Russo al convegno medico 'Prevenire è vivere'

Oggi il consigliere regionale Veronica Russo era presente a Perinaldo in occasione del convegno medico 'Prevenire è vivere' per sensibilizzare la popolazione al concetto di prevenzione alle malattie.

"In occasione del mese della prevenzione sono importanti questi convegni aperti a tutta la popolazione, dove i numerosi clinici hanno focalizzato l'attenzione sulla prevenzione dell'ictus e dei tumori ed informato i presenti sul ruolo dell'infermiere di comunità. Doveroso presenziare a questi eventi che sensibilizzano il territorio e coinvolgono medici, specialisti e associazioni nell'informazione della popolazione, la prova che sempre più la medicina si avvicina ai cittadini portando le strutture dai cittadini e non al contrario. Ringrazio il dott. Marco Mauro e il Sindaco di Perinaldo per l'organizzazione e per l'invito", dichiara il consigliere regionale Veronica Russo.