Sanremo: con un tributo a Lucio Battisti, domenica terminerà la rassegna Unojazz&Blues

Domenica, ultimo appuntamento domenica sera al teatro dell’opera del Casinò per l’Unojazz&Blues con “Pensieri e Parole” il tributo ad uno dei più grandi miti della musica italiana: Lucio Battisti. Il progetto riunisce la straordinaria voce di Peppe Servillo e cinque grandi musicisti del panorama musicale italiano come Rita Marcotulli, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Furio di Castri e Mattia Barbieri.

“Abbiamo deciso con Pensieri e Parole di reinterpretare l'autore più intimo, lirico e personale della canzone italiana, Lucio Battisti - spiega Servillo - Popolare e sofisticato, italiano e solitario, costruttore e inventore di una canzone che resta intimamente patrimonio di tutti, incrociando sensibilità e pensieri musicali diversi”

Una sfida impegnativa per l'assoluta particolarità del repertorio. Gli arrangiamenti di Girotto e il genio teatrale di Peppe Servillo riescono a tracciare un nuovo percorso, suggestivo e inaspettato, attraverso venti grandi canzoni di Battisti. Un viaggio ricco di sapori latini, ritmi avvolgenti, storia, emozioni e grande pathos. La serata sarà aperta dal sound dei Riviera Paradise, eclettica formazione composta da: Giorgia Oliva (voce), Flavio Devoto (chitarra), Luca Siccardi (tastiera), Marcello Repola (batteria) e Larry Camarda (basso). Presenta Massimo Cotto.



"Il tributo a Battisti chiude la rassegna 2023 Unojazz&Blues che da luglio ha ospitato i più grandi artisti del panorama internazionale come Billy Cobham, i Nine Below Zero, i Yellowjackets e Gegè Telesforo. Questa edizione ha visto anche il lancio dell’Unojazz&Blues contest, il concorso dedicato ai giovani artisti provenienti da tutta Italia. Non è possibile prenotare ma il teatro aprirà alle ore 20, si precisa che per ragioni di sicurezza, l’accesso potrà essere gestito attraverso ticket contapersone in base all’ordine di arrivo" - spiegano gli organizzatori, l'azienda sanremese Unoenergy.

