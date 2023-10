Lo Zonta Club Ventimiglia Bordighera accoglie quattro nuove socie

L’ingresso di quattro nuove socie vede ora Lo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera essere il più numeroso dell’Area 3, insieme a quello di Alessandria. Un risultato che premia l’attività delle zontiane sul territorio dell’estremo Ponente dove hanno saputo affermare con incisività e orgoglio il ruolo delle donne nella società e tra i club service promuovendo una serie di iniziative di importante impatto sociale, culturale ed etico.

Nel convivio che si è svolto la sera del 5 ottobre, presso il ristorante Amarea di Bordighera, lo Zonta Ventimiglia-Bordighera ha accolto Alice Cane, Elisabetta Marchetti, Lara Cane e Susanna Curti. L’ingresso delle nuove socie è avvenuto alla presenza di Renata Vallò, Area Director, e di Graziella Cavanna, Membership Commettee di Area. Il momento più emozionante è stato il rinnovarsi della formula dell’impegno, la determinazione ad aderire agli ideali dello Zonta International che ha visto rimarcare fondamenti come, tra gli altri, “il miglioramento della condizione femminile”, “il perseguimento della Giustizia e dell’universale osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali” e “l’impegno ad una migliore comprensione, buona volontà e pace tra i popoli”. Tutti argomenti che hanno portato a profonde riflessioni sui difficili momenti che si stanno vivendo attualmente nel mondo e che vedono lo Zonta International impegnato in tanti Paesi dove la militanza delle donne, il loro impegno civile, il loro ruolo nella società per anni sono stati messi al bando.

Il momento dell’accoglienza delle nuove socie da parte delle copresidenti Gabriella Blancardi e Gabriella Bodino è stato sottolineato da un grande applauso e qualche momento di sentita commozione, soprattutto da parte di quelle socie che da decenni sono impegnate nello Zonta International nel Ponente, in Italia e nel Mondo.