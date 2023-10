Sanremo: detenuto aggredisce agente della penitenziaria, FdI "Situazione ingestibile"

Fratelli d’Italia Sanremo esprime piena solidarietà e vicinanza all’agente della polizia penitenziaria vittima dell’ennesima grave aggressione da parte di un detenuto all’interno del Casa circondariale Valle Armea di Sanremo.

"La situazione del carcere di Sanremo – dichiara il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune Luca Lombardi – è diventata ormai ingestibile e pericolosa. Gli agenti penitenziari sono costretti a lavorare in una condizione di grande rischio per la propria incolumità personale dovendo fare i conti ogni giorno con problemi dettati dal sovraffollamento ma anche dalle reazioni violente di detenuti che si dimostrano sempre più aggressivi ed arroganti. D’altro canto la mancanza di adeguati provvedimenti disciplinari e penali nei confronti di questi detenuti, a cui tutto sembra dovuto e che con sempre maggiore ostilità rifiutano il rispetto delle regole e delle persone che rappresentano lo Stato, e l’impossibilità di far affidamento su armi o qualsiasi altro mezzo di difesa, non fa altro che aumentare il senso di frustrazione degli agenti penitenziari. Ed anche se continuano a svolgere il proprio servizio con abnegazione e professionalità, è palpabile il senso di disagio lavorativo e di demotivazione che nasce da questa situazione di criticità ed immobilismo".

"Noi di Fratelli d’Italia – conclude Antonino Consiglio, portavoce di Fratelli d’Italia Sanremo – siamo a fianco della Polizia Penitenziaria, consapevoli della necessità di interventi urgenti in grado di risolvere i problemi e le criticità che interessano la Casa Circondariali di Sanremo, a cominciare dal potenziamento dell’organico e dalla dotazione di mezzi di difesa che possano garantire una maggiore sicurezza in caso di aggressioni da parte di detenuti violenti".