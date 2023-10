Sanremo: ecco come verrano spesi i soldi incassati con le multe nel 2024

Come vengono spesi i soldi incassati con le multe? È una domanda che, prima o poi, si sono posti tutti gli automobilisti che hanno trovato un verbale sotto al tergicristallo.

Di recente la giunta ha approvato il piano 2024 per la spesa delle somme che entreranno con le sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada. Come previsto dalle legge, il Comune e il Comando della Polizia Locale devono destinare il 50% delle entrate a progetti e spese previste dalle norme per gli investimenti nel nome della sicurezza stradale.

Il 25% del 50% dell’introito totale sarà speso per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento e messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade proprietà dell’ente, mentre un altro 25% servirà per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche con l’acquisto di mezzi e attrezzature per accrescere la sicurezza stradale.

Il restante 50% al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale, alla redazione dei piani di cui all’art 36 del Codice, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti; allo svolgimento, da parte della Polizia Municipale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale; a misure di assistenza e di previdenza per il personale del Corpo di Polizia Municipale; ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro; al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale e di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187; all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi di polizia municipale.