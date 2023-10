Armatore dona cambusa dello yacht alla Croce Rossa di Sanremo

La cambusa del mega yacht Leonardo III è stata donata al comitato sanremese di Croce Rossa e ora verrà distribuita alle famiglie assistite nel territorio. Latte, biscotti, cereali, marmellate, bevande alla frutta e una grande varietà di alimenti per celiaci e vegani: questi gli alimenti che per volontà dell’armatore del panfilo battente bandiera maltese e attraccato per alcuni giorni alla diga foranea di Portosole sono stati donati alla Cri.



I volontari, con due mezzi, si sono recati sulla banchina nella giornata di ieri e con l’aiuto dell’equipaggio-tra l’altro composto anche da due ragazzi sanremesi-hanno caricato e trasferito il tutto allo Sportello della Gentilezza presso la ex stazione ferroviaria, dove settimanalmente avviene la distribuzione di pacchi alimentari. Un altro carico, questa volta di giocattoli, è stato invece portato al Centro Aiuto alla Vita di corso Cavallotti. Il comandante (francese) e la giovane skipper (inglese) si sono congratulati, a nome dell’armatore, per il grande impegno dei volontari di Croce Rossa Italiana, sempre in prima linea in questo delicatissimo momento di emergenza umanitaria.