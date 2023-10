Diano Marina dà il benvenuto al 5° Festival del Folklore: ecco il programma degli spettacoli

Sono stati accolti oggi a Diano Marina i nove gruppi protagonisti di questo primo appuntamento con il folklore. Ai gruppi folkloristici è stato riservato uno speciale benvenuto a cura dell'Assessore al Turismo Luca Spandre e dell'Assessore alla Cultura Sabrina Messico, in presenza di Alberto Rivera in rappresentanza dell'ufficio Turismo. Questa prima giornata all'insegna della cultura popolare è cominciata dopo le 14 in sala consiliare con il consueto scambio di doni, una tradizionale danza popolare e i ringraziamenti da parte dell'Amministrazione comunale e degli organizzatori per questo piacevole scambio culturale giunto alla quinta edizione. Dopo l'accoglienza i gruppi si sono diretti verso il Molo delle Tartarughe per l'esibizione in programma alle 15. Il prossimo appuntamento con il Festival del Folklore è per martedì 10 ottobre, quando altri 15 gruppi coloreranno le vie del centro.

Il Festival del Folklore è organizzato dall'Agenzia Turistica Liguria Travel di Belgrado (Serbia) in collaborazione con The Academy of Applied Studies Belgrade - The College of Tourism Department e ospita ogni anno numerosi gruppi che soggiornano nelle strutture ricettive di Diano Marina e San Bartolomeo al Mare, per poi spostarsi in altre località come Sanremo e Cannes. I gruppi protagonisti di questa edizione provengono da quattro continenti, rappresentando 17 diverse nazioni: Polonia, Lituania, Estonia, Portogallo, Messico, Germania, Ungheria, Spagna, São Tomé and Príncipe, Ucraina, Serbia, Svizzera, Libano, Slovenia, Danimarca, Slovacchia e Croazia.