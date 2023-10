Sanremo: nuove telecamere per gli ingressi nelle ZTL di piazza San Siro e piazza Bresca

Un altro giro di vite del Comune di Sanremo nel controllo agli accessi nelle ZTL di piazza Bresca e piazza San Siro. Giovedì e venerdì si svolgeranno i lavori per l’installazione delle nuove telecamere che vigileranno sugli ingressi delle due aree inibite al traffico dei veicoli fatto salvo per le concessioni ai residenti e alle attività commerciali negli orari prestabiliti.

Per quanto riguarda la ZTL di piazza San Siro la nuova telecamera sarà installata all’ingresso di via Debenedetti lato Mercato Annonario, mentre per l’area di piazza Bresca gli “occhi elettronici” saranno sistemati all’intersezione tra via Gaudio e via Roma e tra via Gaudio e via Nino Bixio. La fascia oraria di traffico consentito sarà dalle 4 alle 10.30 per il carico e lo scarico di merci.

Il Comune ha optato per la soluzione delle telecamere per contrastare il continuo traffico di mezzi, in particolare scooter, che continuano a transitare nelle aree che sono state individuate come pedonali o a traffico limitato. Ricordiamo che la sanzione pecuniaria per la circolazione in area pedonale ‘costerà’ 83 euro.