Imperia: sabato la seconda giornata di visite ortottiche all’Unione italiana ciechi e ipovedenti

Dopo il buon esito della prima giornata di visite ortottiche ai bambini dai 3 agli 11 anni del 2 settembre scorso, nella quale la dott.ssa Renata Schembri ha effettuato ben 16 controlli, sabato prossimo seconda tappa di controlli gratuiti, alla sede dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti Onlus-ETS della sezione territoriale in via Schiva 56 ad Imperia.

La campagna di prevenzione della vista per i ragazzi, patrocinata dall’Asl 1 imperiese e sostenuta anche dai Lions club La Torre e Lions club Imperia Host, si svolge ogni primo sabato del mese, ma se ci saranno le condizioni si vorrebbe raddoppiare, proprio per soddisfare le tante richieste.

Cesare Longordo che coordina lo screening della vista riferisce che l’iniziativa ha riscosso tanto successo e interesse al punto che gli appuntamenti fino a fine anno sono già esauriti, ma per mettersi in coda o per gli altri appuntamenti si può chiamare lo 0183292809 o il 3472754456.

Il Presidente Fabrizio D’Alessandro ricorda che il controllo per ambliopia e strabismo è raccomandato in tutti i bambini, preferibilmente tra i 3 e i 4 anni sino agli 11 anni e questo screening ortottico ha l’obiettivo di individuare precocemente patologie in fase asintomatica quali ambliopia, strabismo e difetti refrattivi, allo scopo di garantire un corretto sviluppo del sistema visivo del bambino.